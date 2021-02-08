برميل النفط يتخطى 60 دولارًا للمرة الأولى منذ أكثر من عام

تجاوز سعر خام برنت اليوم الإثنين، 60 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في وقت يزداد تفاؤل المستثمرين حيال الطلب على النفط مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة كورونا.وارتفع سعر برميل النفط بنسبة 1.26 في المئة، ليسجّل 60.19 دولارا. ويأتي هذا الارتفاع في وقت انتعشت الأسواق على خلفية إطلاق اللقاحات، وتراجع سرعة انتشار العدوى بفيروس كورونا، والآمال المرتبطة بإقرار النواب الأميركيين حزمة الرئيس الضخمة لتحفيز الاقتصاد.