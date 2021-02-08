بعد مهاجمتها.. الرئاسة التركية تغلق التعليق على حسابها في «تويتر»

اضطرت الرئاسة التركية، أمس الأحد، إلى غلق خاصية التعليق على منشورات حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد التعليقات الغاضبة التي استقبلتها تدويناتها.ويرجع ذلك بسبب التعليقات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الغاضبة، بعد نشر الرئاسة التركية فيديو توضيحي نشره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، فخر الدين التون، عن الاحتجاجات بجامعة بوغازيتشي «البوسفور»، والذي حمل في رأي الكثير منهم تزييفًا للحقائق» وفقا لما نقله موقع «تي 24».وزعم لمتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية في الفيديو بشأن الاحتجاجات ضد رئيس الجامعة المعين من قبل الرئاسة، مليح بولو، أن الطلاب حاولوا احتلال مبني الجامعة وتدميره، وصنف تلك الاحتجاجات على أنها تعبر عن قلة قليلة من الطلاب ولا تمثل جميع طلاب الجامعة.و بعد نشر الفيديو انهالت الالاف التعليقات الرافضة للفيديو، ما دفع الرئاسة التركية إلى إغلاق خاصية التعليق وكذلك إخفاء عدد المعجبين وغير المعجبين.