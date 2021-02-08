رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط عصابة ضباط مزيفة لسرقة المواطنين في حدائق القبة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:54 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي - هدير مصطفى
طباعة
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بأسلوب انتحال الصفة فى منطقة حدائق القبة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية من ضبط ( سيارة أجرة ميكروباص ) يستقلها (4 أشخاص مقيمين بدائرة قسمى شرطة "السيدة زينب ومنشأة ناصر" لهم معلومات جنائية ) وبصحبتهم ( عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية – له معلومات جنائية ) وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، عدد 6 هواتف محمول).

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون الأربعة بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم منتحلين صفة رجال شرطة، وأقروا بقيامهم باستيقاف الأخير وبحوزته المضبوطات أثناء تواجده بمنطقة المقابر في منشأة ناصر، واصطحابه داخل السيارة بقصد الاستيلاء على المضبوطات عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، ثم التخلى عنه بالشارع محل الضبط.

وبمناقشة الأخير أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف للاتصال بعملائه.

وبمناقشة المتهمين اعترفوا بإرتكاب حادث سرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ مالى ومتعلقات شخصية من موظف، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات بمسكن أحدهم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهم بالسرقة وقرر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

موضوعات متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

محافظ بني سويف يشهد إطلاق دورة تدريبية لمجموعات الشباب ضمن «حياة كريمة»

«سفاح الجيزة»: خنقت فتاة الإسكندرية 5 دقائق ودفنتها

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يشارك في جلسة مناقشة تطوير البنية التحتية

image description

«تموين أسيوط»: ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجملة بتكلفة 45 مليون جنيه

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير مرفق الإسعاف وبعض المسعفين تقديرا لجهودهم

image description

مصرع موظف بمديرية أمن دمياط وإصابة أمين شرطة في حادث مروري

الأكثر قراءة

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

أجواء دافئة وشبورة مستمرة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

«سول» تطلق اختبارات كورونا للحيوانات المنزلية

في ألمانيا: طفل يكبد والدته 2700 يورو تكاليف ممارسته لعبة على هاتفها المحمول

إنفلونزا الطيور.. إعدام 1.5 مليون دجاجة باليابان

الهند تواصل البحث عن أكثر من 200 مفقود في فيضانات

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

معهد جوتة ينظم الملتقى الثقافي الدولي رقميا في يونيو المقبل

ثقافة القليوبية تناقش «التحنيط عند قدماء المصريين»

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟