سقوط عصابة ضباط مزيفة لسرقة المواطنين في حدائق القبة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بأسلوب انتحال الصفة فى منطقة حدائق القبة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية من ضبط ( سيارة أجرة ميكروباص ) يستقلها (4 أشخاص مقيمين بدائرة قسمى شرطة "السيدة زينب ومنشأة ناصر" لهم معلومات جنائية ) وبصحبتهم ( عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية – له معلومات جنائية ) وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، عدد 6 هواتف محمول).وبمواجهتهم، اعترف المتهمون الأربعة بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم منتحلين صفة رجال شرطة، وأقروا بقيامهم باستيقاف الأخير وبحوزته المضبوطات أثناء تواجده بمنطقة المقابر في منشأة ناصر، واصطحابه داخل السيارة بقصد الاستيلاء على المضبوطات عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، ثم التخلى عنه بالشارع محل الضبط.وبمناقشة الأخير أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف للاتصال بعملائه.وبمناقشة المتهمين اعترفوا بإرتكاب حادث سرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ مالى ومتعلقات شخصية من موظف، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات بمسكن أحدهم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهم بالسرقة وقرر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.