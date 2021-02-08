المصيلحي: فتح إصدار بطاقات التموين الجديدة خلال 10 أيام

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جمعيع ذوي الاحتياجات الخاصة من حقهم إصدار بطاقات تموين جديدة، كما يتم أيضا تحديث منظومة العمل بالبطاقات وربطها بكل قواعد البيانات وأنه خلال من أسبوع وحتى 10 أيّام سيتم فتح خدمات إصدار البطاقات التموين الجديدة وفقا للشروط، وأن من معه طلب يتقدم لمدير المديرية مباشرة وتم الاتفاق مع الجهات المعنية.جاء ذلك خلال زيارة وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى محافظة المنيا، لتفقد وافتتاح عدد من مراكز التموين والمخابز المتطورة.وتشمل جولة وزير التموين لقاء اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بديوان عام المحافظة، ليتوجها معًا لزيارة مركز المصرية لتجارة السلع الغذائية، وشركة مطاحن مصر الوسطى بمنطقة دماريس.