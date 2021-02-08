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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد تصدرها الترند.. تفاصيل وسر رشاقة نوال الزغبي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:51 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
هويدا سعيد
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تصدرت الفنانة نوال الزغبي، مؤشرات البحث جوجل، بعد مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة "ام بي سي مصر"، حيث علقت على أغنيتها الجديدة "عقلي وقف".

وأضافت الفنانة خلال مداخلتها:" بعمل أغنيات بختارها صح عشان تنجح.. وأحلى حاجة في الأغاني السنجل"، وقد داعبها "أديب" قائلا: أنتى عمرك 25 سنة وتسلملى طلتك الجميلة وأيه السر للمحافظة على هذا القوام؟، فردت قائلة: "باكل أكل صحى.. وبنام 9 ساعات.. وعندي بشرة مش بتكبر.. واللي بيشوفني بيعطيني 28 سنة"، ونرصد في السطور التالية سر رشاقة نوال الزغبي وأسرار إطلالتها المميزة:

بعد تصدرها الترند..
- ممارسة الرياضة

تعتبر نوال الزغبي الرياضة شئ أساسي في حياتها، فهي تمارس الرياضة بشكل يومي والتي تعتبرها سر جمالها ورشاقتها، وتحرص على ممارسة الرياضة في الصباح الباكر.
بعد تصدرها الترند..
- نظام غذائي صحي

تتبع الفنانة نظاما غذائيا صحيا، تركز فيه على الخضروات والفواكه التي تمد جسمها بالفيتامينات والعناصر الغذائية، والمعادن، قليلة السعرات الحرارية، وتتجنب النشويات والسكريات والدهون، وتستبدلها بأطعمة أخرى صحية، من خلال نظام غذائي متوازن.
بعد تصدرها الترند..
- تناول الماء بكثرة

تحرص النجمة نوال الزغبي على تناول كميات كبيرة من الماء، والتي تقوم بتقسيمها على مدار اليوم، وبكميات كبيرة، قد تصل الي 4 لتر يوميا.
بعد تصدرها الترند..
- سر أناقتها في إطلالتها

تعتبر واحدة من أيقونات الموضة، بسب اختيارها بأسلوب جميل لأزيائها، حيث أنها مواكبة للموضة بشكل مستمر، وتتبع كل جديد يصدر وتختار منها ما يعجبها ويليق بها، ونصحبكم في مجموعة من أجمل إطلالاتها.
بعد تصدرها الترند.. تفاصيل وسر رشاقة نوال الزغبي
بعد تصدرها الترند.. تفاصيل وسر رشاقة نوال الزغبي
بعد تصدرها الترند.. تفاصيل وسر رشاقة نوال الزغبي
بعد تصدرها الترند.. تفاصيل وسر رشاقة نوال الزغبي
بعد تصدرها الترند.. تفاصيل وسر رشاقة نوال الزغبي
بعد تصدرها الترند.. تفاصيل وسر رشاقة نوال الزغبي
بعد تصدرها الترند.. تفاصيل وسر رشاقة نوال الزغبي
بعد تصدرها الترند.. تفاصيل وسر رشاقة نوال الزغبي
بعد تصدرها الترند.. تفاصيل وسر رشاقة نوال الزغبي
بعد تصدرها الترند.. تفاصيل وسر رشاقة نوال الزغبي
بعد تصدرها الترند.. تفاصيل وسر رشاقة نوال الزغبي
بعد تصدرها الترند.. تفاصيل وسر رشاقة نوال الزغبي

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