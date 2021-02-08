البحرين: قطر تخالف مخرجات قمة «العُلا» وتواصل التعنت

"مخالفة قمة العُلا"



"ممارسات غير مسؤولة"



"حلحلة الملفات العالقة"



رغم مرور أكثر من شهر على إعلان المصالحة الخليجية بين قطر ودول الرباعي العربي، وتوقيع اتفاق العُلا خلال أعمال الدورة الـ41 من القمة الخليجية التي عُقدت بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي، إلا أن الملفات العالقة بين قطر ومملكة البحرين لم تشهد أي حلحلة حتى الآن وفي مقدمتها ملف الانتهاكات القطرية بحق البحارة البحرينيين، رغم دعوات المنامة المتكررة لضرورة عقد مبحادثات ثنائية بين قطر والبحرين.وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني المهندس محمد السيسي البوعينين، أن قطر مازالت تتعنت في الاستجابة لمبادرات مملكة البحرين لوقف سلسلة الانتهاكات والاعتداءات المستمرة التي تمارسها السلطات القطرية بحق البحارة البحرينيين داخل الحدود البحرية البحرينية، مشيرًا إلى أن قطر تصر على مخالفة مخرجات قمة العلا بالمملكة العربية السعودية التي تدعو إلى اللحمة الخليجية.جاء ذلك، خلال ندوة الانتهاكات القطرية بحق بحارة البحرين مساء أمس، والتي تناولت الانتهاكات القطرية بحق البحارة البحرينيين والاستماع إلى مطالبهم والنظر إلى معاناتهم، بهدف الدفاع عن حقوقهم والعمل على حلحلتها بشكل سلمي وفق ما جاء في إتفاقية العُلا.وخلال الندوة، أكد البحارة رفضهم للإجراءات التعسفية القطرية ومن بينها مصادرة مراكبهم واعتقال من على متنها من العمالة وسجنهم لمدد طويلة دون أسباب واضحة.وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، إلى ان مملكة البحرين تؤمن بالحل الخليجي تنفيذًا لإتفاقية العلا وبنوده، مضيفًا أن البحرين ما زالت تبادر بحسن النية من خلال توجيهها لخطاب رسمي لدولة قطر وخطاب أخر للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من أجل عقد المحادثات الثنائية بين البحرين وقطر.وصرح: "إن ما تعرض له الصيادين من أضرار نفسية ومادية نتيجة للانتهاكات التي وقعت عليهم، تحظى بمتابعة من أعلى السلطات في البحرين، وقد تم تشكيل لجنة ورصد كافة تلك الأضرار التي لحقت بالصيادين والبحارة، وتعمل البحرين بشكل دبلوماسي متزن للتوصل لحل يحفظ لحمة البيت الخليجي والاستقرار الاقليمي في المنطقة".وأكد السيسي البوعينين، وقوف مملكة البحرين حكومة وشعبًا مع البحارة والصيادين الذين تعرضوا لانتهاكات قطرية من خلال حبس مستمر لمدد طويلة دون محاكمة واتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم ومصادرة قواربهم ومعداتهم وقطع مصدر رزقهم الوحيد، إلا أن البحرين ما زالت تبادر بضبط النفس وإبداء حسن النية رغبة منها في التوصل للتوافق الخليجي تنفيذًا للحل داخل البيت الخليجي والذي تبلور في اتفاقية العُلا وهو ما تسعى له البحرين حفاظًا على الاستقرار في الخليج العربي.لم تكن تصريحات رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب البحريني، هي الأولى من نوعها فيما يخص استمرار التعنت القطري إزاء المملكة، وإنما توالت العديد من الدعوات البحرينية لضرورة وقف الممارسات القطرية إزاء البحارة البحرينيين، حيث استنكرت النائبة البحرينية سوسن كمال، الممارسات القطرية الأخيرة إزاء البحارة البحرينيين في المياه الإقليمية الخليجية واعتقالهم ومصادرة سفنهم، واصفة إياها بأنها تصرفات "لا مسؤولة ومستنكرة"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الأيام" البحرينية.وقالت كمال، إن هذه الممارسات تستهدف مواطنين يبحثون في البحر عن قوتهم ومصدر رزقهم، معبرة عن بالغ أسفها للنهج الذي تنتهجه الدوحة مع مواطني مملكة البحرين وما تقوم به من الإمعان في احتجازهم، وما تسببه لهم من معاناة غير إنسانية حاطة بالكرامة وحقوق الإنسان، بما يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.وأضافت: "إننا لا نرى مبررًا مقنعًا للتضييق على المواطنين البحرينيين من قبل السلطات القطرية وتعريض سلامتهم للخطر، فلماذا تجبر القوارب البحرينية على دخول المياه الإقليمية المجاورة، ثم تصادر ويواجه البحارة تصرفات مهينة خلال عملية الاقتياد والاتهام والإدانة والاحتجاز؟".ودعت كمال، السلطات القطرية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات تترجم مخرجات قمة العلا بالمسارعة إلى طي الملفات العالقة، والتوقف فورًا عن التضييق على المواطنين البحرينيين وتعريض سلامتهم للخطر، مشددة على ضرورة الالتزام التام بالقوانين الدولية وحسن الجوار، ورد الجميل لمملكة البحرين التي التزمت بالتوقيع على بيان قمة العلا وأقرت مخرجاتها.وفي وقت سابق من يناير الماضي، قال وزير الخارجية البحريني، إن السلطات القطرية لم ترد على دعوة سابقة وجهتها بلاده لبحث ملفات عالقة بين البلدين، لافتًا إلى أن الدوحة لم تبد أية بادرة بعد بيان قمة العلا في السعودية.وقال الزياني، في بيانٍ نشرته الخارجية البحرينية بتاريخ 21 يناير 2021، إن "السلطات القطرية لم تُبدِ بعد صدور بيان العلا أية بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة مع مملكة البحرين، أو استجابة للتفاوض المباشر حول تلك الملفات"، مؤكدًا أنه "يبقى على دولة قطر التعامل مع متطلبات التوافق الخليجي، ومراعاة مصالح البحرين الاستراتيجية، والإسراع في معالجة القضايا العالقة بين البلدين بما يضمن علاقات سليمة وإيجابية بين البلدين في المستقبل".