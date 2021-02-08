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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يصيب عددا من المواطنين بالاختناق

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:50 ص
الاحتلال
الاحتلال
وكالات
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أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي صوبهم، في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال، هاجمت مساكن المواطنين بالغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت وأخطرت بوقف العمل في 4 مساكن وبئر ماء في القرية التوانه.

وقال منسق لجنة الحماية والصمود بمسافر يطا جنوب الخليل فؤاد العمور لـ"وفا"، إن الاحتلال داهم القرية وسلم 5 إخطارات لمواطنين من عائلات: العمور، ومخامرة، وربعي، بوقف العمل في 4 مساكن وبئر ماء، مضيفا أن المواطنين حاولوا التصدي له إلا أنه اعتدى عليهم بقنابل الغاز والصوت ما تسبب بإصابة عدد بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.

يشار إلى أن سكان قرية التوانه، يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم، الذين يحاولون من خلالها توفير حياة كريمة لعائلاتهم وأطفالهم.

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