نائب ميركل يدعو لمناقشة خطط لإعادة الفتح التدريجي مع الحذر من متحورات كورونا

دعا نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أولاف شولتس، إلى مناقشة خطط عن إعادة فتح تدريجي محتمل عقب الإغلاق المشدد المفروض في البلاد بسبب جائحة كورونا، وذلك خلال الاجتماع المرتقب بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.وقال شولتس، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية الألماني، في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف): "من المهم أن نناقش سويا خطة واستراتيجية لإعادة الفتح... يتعين علينا أن نظل حذرين، هذا أمر واضح تماما، يتعين علينا الحذر من طفرات كورونا، لكننا نرى أيضا نجاحات لتصرفاتنا السياسية، لأن معدلات الإصابة تتراجع".وذكر شولتس أن الأولوية في رأيه يجب أن تكون لفتح المدارس ومراكز الرعاية النهارية.ومن المقرر أن تجتمع الحكومة الألمانية وحكومات الولايات مرة أخرى بعد غد الأربعاء لمناقشة كيفية المضي في أزمة كورونا.