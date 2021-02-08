47 مستوطنا يقتحمون الأقصى

اقتحم 47 مستوطنا، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال.وأفادت دائرة أوقاف القدس المحتلة، بأن 47 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.يشار إلى أن 106 مستوطنين قد اقتحموا الأقصى منذ يوم أمس، وذلك بعد فك الاغلاق الذي فرضته سلطات الاحتلال في العاصمة المحتلة، لمواجهة كورونا.