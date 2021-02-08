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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العلاقات التونسية الليبية تتصدر عناوين الصحف في تونس

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:48 ص
هشام المشيشي
هشام المشيشي
وكالات
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أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي ونظيره الليبي الجديد عبد الحميد دبيبة، والذي ثمن خلاله الطرفان رفعة العلاقات القائمة بين البلدين معربان عن أملهما في تطويرها الى مستوى الشراكة الإستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين.

وتناقلت إعلان وزير السياحة التونسي، الحبيب عمّار عن إعادة عمل تمثيلية تونس في ليبيا، على ضوء التطور الإيجابي على المستوى السياسي فيها، مشيرا إلى أن وزارته ستعمل على ضبط استراتيجية متكاملة في علاقة بالسوق الليبية التي تعتبر من أهم الأسواق بالنسبة إلى الوجهة التونسية.

وفي الشأن الليبي تناقلت صحف الإثنين تأكيد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في كلمة له عقب زيارته مصر، على ضرورة إعطاء فرصة للحكومة الجديدة في البلاد، مشيرا إلى أنه سيكون هناك موقف إذا حادت عن الطريق، معلنا ان خروج القوات الأجنبية من بلاده سيتم قريبا.

وألقت الضوء على الاستعدادات الجارية لعقد وزراء الخارجية العرب، في وقت لاحق اليوم بالقاهرة، اجتماعا طارئا، لمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة، وهيكلية وعمل الجامعة العربية، وقالت إنه من المنتظر أن يخرج الاجتماع بموقف عربي موحد تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، والساحة العربية.

واهتمت صحف تونس بإعلان دولة بوروندي أنها لا تحتاج إلى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لتكون بذلك ثاني دولة إفريقية تتخذ هذا القرار، بعد تنزانيا، ونقلت عن وزير الصحة البوروندي تادي نديكومانا، أن التدابير الوقائية أكثر أهمية في مكافحة الفيروس، في ضوء تعافي نحو 95 بالمئة من المصابين.

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