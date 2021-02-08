وزير التموين يفتتح فرعين لـ«تجارة الجملة» بالمنيا بمبيعات 13 مليون جنيه

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فرعي شركة المصرية لتجارة الجملة "المنيا 2"، على مساحة 810 أمتار بإجمالي مبيعات 12 مليون جنيه شهريا، ويشمل 175 بدالا تموينيا، و6 عاملين بحافز شهري 200% من الراتب الأساسي كل 3 أشهر.وافتتح الوزير الفرع المميكن بشارع طه حسين للسوبر ماركت المصرية على مساحة 460 مترا بإجمالي مبيعات مليون جنيه شهريًا، ويصرف التموين وفارق نقاط الخبز المواطنين، به 23 موظفا وحافز شهري 200% كل 3 شهور من المبيعات بنسبة 5.%.