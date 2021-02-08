وزير الزراعة يتفقد مشروع إنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية بالفيوم

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، المشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية.واستمع وزير الزراعة إلى عرض تقديمي حول المشروع، من الدكتور منير الصفتي، مدير المشروع، حيث استعرض أهمية هذا المشروع، في إنتاج المادة الخام لصناعة اللقاحات البيطرية وبعض اللقاحات الآدمية، لافتا إلى أنه تم رفع الطاقة الإنتاجية من 1.5 مليون بيضة إلى 3 ملايين بيضة في العام، والذي يقدر قيمتها بـ18.9 مليون دولار بما يوازي 283.5 مليون جنيه مصري حسب السعر العالمي للبيضة، والذي يعادل حوالي 6.3 دولار للبيضة الواحده.وأوضح أن الكمية الإضافية المنتجة من بيض "SPF" ساهمت فى زيادة الإنتاج المحلي من اللقاحات بما مقداره 6% (840 مليون جرعه لقاح) من الاستهلاك المحلي سنويًا من اللقاحات، والذي يعادل 90 مليون دولار بما يوازي 1.35 مليار جنيه مصري، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إنشاء 6 حظائر جديدة بطاقة 6 ملايين بيضة في العام ليصبح إجمالي الإنتاج 9 ملايين بيضة سنويًا والتي يقدر قيمة إنتاجها المتوقع بما يوازي، 56.7 مليون دولار في العام والذي يعادل 850.5 مليون جنيه مصري، ومن المتوقع أن يساهم هذا الإنتاج في زيادة المنتج المحلي من اللقاحات بما مقداره 18% (2.52 مليار جرعة لقاح) من الاستهلاك السنوي والذي يعادل 279 مليون دولار والذي يعادل 4.05 مليار جنيه مصري.ومن جهته أشاد وزير الزراعة بالجهود المبذولة في هذا المشروع، من قبل العاملين به، حيث يعد المشروع الثالث من نوعه على مستوى العالم من حيث الإنشاء، وحاليا لا يوجد سوى 9 مشاريع بالعالم فقط منه، ومصر الوحيدة في قارة إفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال.وأشار القصير إلى أهمية الدور الذي يقوم به هذا المشروع للمساهمة في النهوض بصناعة الدواجن في مصر، لافتا إلى أن هذه الصناعة شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، ما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة ووجود فائض للتصدير، لافتا إلى أن اإنتاج اللقاحات يعد أهم الوسائل التي تساهم في حماية هذا الصناعة الهامة والواعدة.وأكد على دور المشروع في إنتاج اللقاحات البيطرية، باستخدام الوسائل التكنولوجية المتقدمة، واستخدام كافة وسائل التعقيم، فضلا عن دوره في إمداد عددا كبيرا من الجهات والهيئات بالإنتاج وعلى رأسها معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، والمعمل المرجعي لتشخيص أمراض الدواجن، فضلا عن جميع الوحدات والمشروعات البحثية التابعة لمراكز البحث العلمي والجامعات المصرية، والمركز القومي للبحوث، كذلك نجاحه في فتح أسواق للتصدير للسوق العالمي، حيث يعد النواة التي تقوم عليها العمليات الإنتاجية للقاحات المستخدمة في قطاع الدواجن وبعض اللقاحات البشرية.