خاسرًا 16.96.. هبوط مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل

شهدت مؤشرات بورصة الكويت هبوطًا غير متوقع، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.30% خاسرًا 16.96 نقطة ليصل إلى مستوى 5707.36 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% خاسرًا 19.67 نقطة ليصل إلى مستوى 6231.25 نقطة.ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.28% خاسرًا 13.38 نقطة ليصل إلى مستوى 4675.69 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.41% خاسرًا 19.58 نقطة ليصل إلى مستوى 4839.84 نقطة.وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 358.5 مليون سهم بقيمة 32.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8504 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 6%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.70%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63.وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.40%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.36%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.30%، ثم قطاعي التأمين والعقار بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاعي النفط والغاز والسلع الاستهلاكية بنسبة 4.02%، 0.23%، على التوالي.