حدث في مثل هذا اليوم.. تكريس كنيسة خاتم الشهداء بالإسكندرية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بذكرى تكريس كنيسة القديس بطرس خاتم الشهداء بالإسكندرية.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه:"في هذا اليوم نعيد بتذكار تكريس كنيسة القديس بطرس بابا الإسكندرية السابع عشر وخاتم الشهداء الذي استشهد بالإسكندرية في آخر عهد دقلديانوس الشرير، مضيفا وذلك انه لما تولي الملك البار قسطنطين الكبير وبنيت الكنائس، بني المؤمنين هذه الكنيسة غرب الإسكندرية علي اسم القديس بطرس خاتم الشهداء".وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.