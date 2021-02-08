الهند تواصل البحث عن أكثر من 200 مفقود في فيضانات

قال رميش بوخريال نيشنك، وزير الاتحاد في الحكومة الهندية، اليوم الاثنين، إن البحث عن أكثر من 200 مفقود في الفيضانات، التي سببها انهيار كتلة جليدية أمس في البلاد، متواصل و"الوضع صعب جدا".وأكد الوزير الهندي، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن فرق الإغاثة قد نجحت في انتشال 12 عاملا وإنقاذهم من الموت، حيث كانوا محاصرين داخل نفق منذ أمس عند وقوع الكارثة في منطقة شامولي بإقليم أوتارخند، فيما انطلقت عملية إنقاذ آخرين في نفق ثان يعتقد أن 30 شخصا على الأقل ينتظرون الإغاثة بداخله.من جانبه، قال مسؤول إقليمي في أوتارخند، إن فرق الإنقاذ عثرت على 11 جثة حتى الآن، حيث تسببت كارثة انهيار الكتلة الجليدية في إقليم أوتاراخند حتى الآن في مقتل 18 شخصا، فيما يجري البحث عن نحو 200 مفقود.وقد جندت السلطات الهندية فرقا من القوات المسلحة، بينها غواصون، مع تجهيز مستشفى ميداني، وتعبئة آليات وإمكانيات معتبرة للبحث عن المفقودين وإغاثتهم.من جهتها، تتابع الحكومة المركزية في نيودلهي، وعلى رأسها رئيس الوزراء نريندرا مودي، لحظة بلحظة تطور عمليات البحث عن المفقودين، وتنتظرها مهمة طويلة النفس لإصلاح ما أفسده انهيار الكتلة الجليدية وفيضان النهر المحلي الذي ألحق أضرارا بالغة بـ 5 جسور وبشبكة الطرقات وبمحطة للطاقة الكهربائية والمساكن والممتلكات المحاذية.