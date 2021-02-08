البدوي: تطوير القرى مهمة قومية تحتاج بنية تحتية للصناعات الصغيرة

أكد مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية، أن تطوير العشوائيات والقرى الأكثر احتياجا هي مهمة قومية، لأن الهدف من ذلك هو تحقيق العدالة الاجتماعية لسكان هذه المناطق الفقيرة.وطالب البدوي الحكومة أثناء قيامها بعملية التطوير سواء العشوائيات أو القرى اقامة بنية تحتية للصناعات ومتناهية الصغر، حتى نستطيع إنقاذ هذه الفئات اقتصاديا بجانب تطوير الخدمات الاجتماعية لهم.وأضاف البدوي، بأن البنك المركزي سبق وأن تقدم بمبادرة لإحياء الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير قروض بفوائد قليلة قيمتها 200 مليار جنيه، ولم تتم الاستفادة من هذه المبادرة بالشكل المطلوب حتى الآن.وقال البدوي، إن الربط بين التطوير الاجتماعي والاقتصادي لسكان هذه المناطق سيساعد بشكل كبير على إخراجهم من حالة التردي التي يعيشونها الآن.