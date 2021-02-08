منة فضالي تطل على متابعيها من سوريا (صور)

نشرت الفنانة منة فضالي، لمتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام".وظهرت الفنانة بإطلالة مميزة بـ "هاف ستومك"، وعلقت على الصورة قائلة" خليك متفائل لو عايز تنجح، لا تستلم وهتقدر تعدي، صباح الخير سوريا".يذكر منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلي" من إنتاج "فنون مصر"، وإخراج تامر حمزة، والعمل من بطولة الفنانين،عزت العلايلي، وصلاح عبدالله، وبوسي، وميرڤت أمين، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز، ريم البارودي، ميريهان حسين، محمد نجاتي، نضال الشافعي، سيمون".