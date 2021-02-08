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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ساقطة تستقطب راغبي المتعة الحرام عبر« فيسبوك» في الإسكندرية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:40 ص
فيسبوك
فيسبوك
مريم جبل - عمرو المزيدي
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ضبطت أجهزة الأمن ساقطة أنشأت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لتسهيل استقطاب راغبي المتعة الجنسية، لممارسة الدعارة معها بمقابل مادي في محافظة الإسكندرية.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على شبكة الإنترنت، تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنها سيدة، مقيمة بمحافظة الغربية، وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين عن طريق الصفحة المشار إليها مقابل مبالغ مالية،وأضافت بإنشائها لتلك الصفحة لذات الغرض، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهمة يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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