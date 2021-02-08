رئيس الوزراء السوداني يُدشن شركة لإدارة الأموال المصادرة من «الإخوان»

أصدر رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم الإثنين، قرارا بإنشاء شركة قابضة لإدارة الأموال التي تمت مصادرتها من فلول نظام الإخوان البائد، تحت اسم شركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة، وفقا لما نقلته وسائل اعلام سودانية اليوم الإثنين.فيما تقرر أيضا تكوين مجلس إدارة للشركة وميزانية مستقلة من مواردها الذاتية، بحيث يتولى ديوان المراجعة القومي أو من ينوب عنه أو من يفوضه مراجعة حسابات الشركة.وحدد القرار مهام واختصاصات الشركة المتمثلة في استلام وحصر الأصول والأموال المستردة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإعداد تقارير مراجعة مدققة حولها وإدارتها.كما يضم مجلس الإدارة عضوية ممثلين لبنك السودان المركزي، ولجنة تفكيك الاخوان، إضافة لخبراء؛ مالي ومصرفي وإداري.