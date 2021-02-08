وزيرة التخطيط: الاستثمارات العامة زادت 66% آخر 3 سنوات

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن نسبة الاستثمارات العامة زادت بنسبة 66% في الأعوام الثلاثة الأخيرة، مقارنة بالأعوام الثلاثة التي سبقتها.وأوضحت وزيرة التخطيط، في كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات مثل حياة كريمة ومراكب النجاة، فضلا عن المبادرات الصحية.وأعلنت الوزيرة صرف 500 مليار جنيه في العديد من قطاعات الدولة، وهو ما كان سببا في زيادة معدلات الاستثمارات، مؤكدة أن هذه المشروعات تم الانتهاء منها بالفعل.وأكدت الدكتورة هالة السعيد، الانتهاء الفعلي من 416 مشروعا في قطاع الكهرباء، و687 مشروعا في قطاع الإسكان، و145 في قطاع النقل، و37 مشروعا في البترول، و458 في قطاع الري.وأعلنت توجيه 104 مليارات جنيه استثمارات حكومية لقطاع الصعيد، وهو ما ساهم في تحقيق معدل نمو 27% في السنوات الثلاثة الأخيرة.