نجمة السينما بشهادة النقاد.. محطات في حياة «ابنة المهندس» شادية

- من فاطمة لشادية



-النشأة



- حُرمت من حلم الأمومة



- بدايتها الفنية



- مسرحية وحيدة



- الاعتزال



يصادف اليوم 8 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة ذات الصوت الرائع والاداء المميزة «دلوعة الشاشة» شادية، والتي ترجع أصولها لأب مصري ترجع من أصل محافظة الشرقية، وكان يعمل مهندسا زراعيا، ويدعى أحمد كمال وهو الذي اختار لها اسم "فاطمة" وعرفت في السينما باسم شادية.كان الشبب في تسميتها بهذا الاسم هو المنتج والمخرج حلمي رفلة هو من اختار لها اسم شادية ليكون لها اسما فنيا وذلك بعدما قدمت معه فيلم "العقل في إجازة"، وقدمت خلال فترة ما يقارب أربعين عامًا حوالي 112 فيلمًا و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلًا في الأفلام العربية، فضلًا عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربي، وهي في نظر الكثير من النقاد أهم فنانة شاملة ظهرت في تاريخ الدراما العربية.ولدت في منطقة الحلمية الجديدة في حي عابدين، كان والدها المهندس أحمد كمال أحد المهمين من مهندسي الزراعة والري ومشرفا على أراضي الخاصة الملكية حيث كان عمله آنذاك أي في بدايات القرن العشرين يستدعي وجوده في قلب العاصمة المصرية القاهرة وعلى بعد خطوات من قصر عابدين وكان لها شقيقه تدعى عفاف عملت كممثلة لكنها لم تستمر طويلا.تزوجت ثلاث مرات ولم تنجب أبناء، وكانت الزيجة الأولى من المهندس "عزيز فتحي" والثانية من الفنان عماد حمدي واستمرت لمدة ثلاث سنوات ونتج الانفصال نتيجة غيرة فنية، كما تزوجت من الفنان صلاح ذو الفقار إلا أنها انفصلت عنه بعام 1969 ورغم انها برعت في تقديم أدوار الأمومة إلا أنها لم تنجب قد.جاءت بدايتها على يد المخرج أحمد بدرخان الذي كان يبحث عن وجوه جديدة فتقدمت هي التي أدت وغنت ونالت إعجاب كل من كان في إستوديو مصر، إلا هذا المشروع توقف ولم يكتمل، ولكن في هذا الوقت قامت بدور صغير في فيلم أزهار وأشواك وبعد ذلك رشحها أحمد بدرخان لحلمي رفلة لتقوم بدور البطولة أمام محمد فوزي في أول فيلم من إنتاجه، وأول فيلم من بطولتها، وأول فيلم من إخراج حلمي رفلة "العقل في إجازة"، وقد حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا مما جعل محمد فوزي يستعين بها بعد ذلك.وتوالت نجاحاتها في أدوارها الخفيفة وثنائيتها مع كمال الشناوي التي حققت نجاحات وإيرادات كبيرة للمنتجين وتوالت نجاحاتها في الخمسينيات من القرن العشرين وثنائياتها مع عماد حمدي وكمال الشناوي بأفلام أشكي لمين بعام 1951 أقوى من الحب بعام 1954 وإرحم حبي بعام 1959.وجاء صعود شادية الفارق عندما قامت بالاشتراك في فيلم المرأة المجهولة لمحمود ذو الفقار والنقلة الأخرى في حياتها من خلال أفلامها مع صلاح ذو الفقار والتي اخرجت طاقاتها الكوميدية في فيلم مراتي مدير عام بعام 1966 وكرامة زوجتي بعام 1967 وفي فيلم عفريت مراتي بعام 1968 وقدما أيضًا فيلم أغلى من حياتي في عام 1965، وهو أحد أعمال الفنان محمود ذو الفقار الرومانسية وقدما من خلاله شخصيتي أحمد ومنى كأشهر عاشقين في السينما المصرية.وقفت شادية لأول مرة على خشبة المسرح لتقدم مسرحية ريا وسكينة مع سهير البابلي وعبد المنعم مدبولي وحسين كمال وبهجت قمر لمدة 3 سنوات في مصر والدول العربية. هذه المسرحية هي التجربة الأولى والأخيرة في تاريخ المشوار الفني في حياتها على خشبة المسرح وليس ذلك هو السبب الوحيد لأهمية المسرحية في مشوار حياتها الفنية، بل لأنها أدت هذه المسرحية بلون كوميدي والسبب الآخر انه أمام عمالقة المسرح ولم تقل عنهم تألقا.اعتزلت شادية عندما أكملت عامها الخمسين، حيث كرست حياتها بعد الاعتزال لرعاية الأطفال الأيتام خاصة لا سيّما وأنّها لم تُرزق بأطفال إلا أن توفيت في يوم الثلاثاء 28 نوفمبر عام 2017.