روسيا تجرب صاروخا مضادا لحاملات الطائرات مداه ألف كيلومتر

أجرت القوات الجوية الروسية اختبارا ناجحا لصاروخ "خا-32" والذي تم تصنيعه ليناسب الطائرات قاذفة الصواريخ والقنابل من طراز "تو-22إم3" الجديدة والتي يوجد منها نموذجان تجريبيان.وأوضح مصدر عسكري روسي لوسائل إعلام روسية اليوم الإثنين أن التجربة تضمنت إطلاق عدة صواريخ من طراز "خا-32"، حيث أثبت الاختبار أن الصاروخ الجديد يتمتع بالقدرات المعلن عنها وأهمها الدقة في إصابة الهدف.وأفاد المصدر العسكري بأن صاروخ "خا-32" مخصص للتصدي إلى السفن، وبمقدوره تدمير حاملات الطائرات وأهداف أرضية بفعالية كبيرة.ويعتبر صاروخ "خا-32" بديلا لصاروخ "خا-22" الذي تتسلح به طائرة "تو-22إم3".. ويبلغ مداه ألف كيلومتر،ويمكن أن تبلغ سرعته حوالي 5 ماخ (5 أمثال سرعة الصوت) عندما يطير على ارتفاع يتجاوز 30 كيلومترا.وتعتبر طائرة "تو-22إم3إم" شقيقة متقدمة لطائرة "تو-22إم3"، وهي مزودة بنظام التنشين والملاحة الجديد وإلكترونيات الطيران الجديدة وأجهزة الاتصال والرادار والتشويش الإلكتروني الجديدة وقام نموذجها التجريبي الأول بالرحلة الجوية الأولى في 28 ديسمبر من عام 2018.