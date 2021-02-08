توافد محامين الدقهلية على انتخابات النقابة
الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:35 ص
الدقهلية : عمرو الحوتىطباعة
توافد المحامين بالدقهلية على لجان الاقتراع لانتخابات نقاية المحامين على مستوى نقابتى شمال وجنوب الدقهلية والجزئيات.
ويتنافس على مقعد نقيب جنوب الدقهلية 9 مرشحين، من بينهم النقيب الحالي محمد طه الغمري وإبراهيم عبد السلام، وأشرف شكري وإيهاب عبد الفتاح، ورضا السعيد سلامة وعلاء رزق وعلي أمين ونبيل موافي ووليد الأجاوي.
وتعقد الانتخابات في 6 مراكز انتخابية جنوب الدقهلية، في كل من المنصورة، طلخا، ميت غمر، السنبلاوين، تمي الأمديد، أجا.
ومن المقرر أن يضم ورق التصويت 4 ورقات، الأولى لانتخاب النقيب، الثانية لاختيار عضو الشباب، الثالثة لاختيار أعضاء المجلس، الورقة الرابعة للتصويت على الميزانية.
ويتنافس على مقعد نقيب جنوب الدقهلية 9 مرشحين، من بينهم النقيب الحالي محمد طه الغمري وإبراهيم عبد السلام، وأشرف شكري وإيهاب عبد الفتاح، ورضا السعيد سلامة وعلاء رزق وعلي أمين ونبيل موافي ووليد الأجاوي.
وتعقد الانتخابات في 6 مراكز انتخابية جنوب الدقهلية، في كل من المنصورة، طلخا، ميت غمر، السنبلاوين، تمي الأمديد، أجا.
ومن المقرر أن يضم ورق التصويت 4 ورقات، الأولى لانتخاب النقيب، الثانية لاختيار عضو الشباب، الثالثة لاختيار أعضاء المجلس، الورقة الرابعة للتصويت على الميزانية.