توافد محامين الدقهلية على انتخابات النقابة

توافد المحامين بالدقهلية على لجان الاقتراع لانتخابات نقاية المحامين على مستوى نقابتى شمال وجنوب الدقهلية والجزئيات.‎ويتنافس على مقعد نقيب جنوب الدقهلية 9 مرشحين، من بينهم النقيب الحالي محمد طه الغمري وإبراهيم عبد السلام، وأشرف شكري وإيهاب عبد الفتاح، ورضا السعيد سلامة وعلاء رزق وعلي أمين ونبيل موافي ووليد الأجاوي.‎وتعقد الانتخابات في 6 مراكز انتخابية جنوب الدقهلية، في كل من المنصورة، طلخا، ميت غمر، السنبلاوين، تمي الأمديد، أجا.‎ومن المقرر أن يضم ورق التصويت 4 ورقات، الأولى لانتخاب النقيب، الثانية لاختيار عضو الشباب، الثالثة لاختيار أعضاء المجلس، الورقة الرابعة للتصويت على الميزانية.