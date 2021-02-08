«مياه الشرب»: توفير ماكينات نقاط البيع الإلكترونية بمحافظات القناة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه في إطار التوسع في وسائل الدفع الإلكترونية فقد تم توفير ماكينات نقاط البيع الإلكترونية "POS" في جميع مراكز الإيرادات على مستوى محافظات القناة الثلاثة (الإسماعيلية، بورسعيد، السويس)، والتي توفر إمكانية الدفع لفواتير المياه باستخدام كافة أنواع البطاقات الذكية.وقالت الشركة القابضة، في بيان لها، إن ذلك في إطار السعي الدائم للشركة لاستخدام التطبيقات الإلكترونية لجميع الخدمات التي تقدمها الشركة تسهيلًا على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيًا.وفي سياق متصل، أكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم تدريب جميع مسؤولي الإيرادات بقطاعات ومناطق الشركة المختلفة على كيفية سداد الفواتير باستخدام ماكينات الـPOS، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل ماكينات نقاط البيع بالتنسيق بين رؤساء القطاعين المالي والتجاري بالشركة.جدير بالذكر أن شركة محافظات القناة قامت في وقت سابق بتفعيل خدمة فوري لشحن العدادات مسبقة الدفع دون الحاجه للتوجة لمركز خدمة العملاء، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق قراءتي للهاتف المحمول الذي يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءات، بجميع قطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة، تماشيا مع خطة الدولة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيًا.