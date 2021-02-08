الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسة جوزفين بخيتا

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الإثنين، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديسة جوزفين بخيتا البتول.قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنها عندما كانت بخيتة طفلة صغيرة هاجم تجار العبيد قريتها، وتمكنوا من خطف أختها البكر، وتعرضت بخيتة لذات مصير شقيقتها عام 1876 أو 1877 وهي تقريبا بعمر التاسعة حيث خطفت هي الأخرى وسيقت للعبودية.واضاف:"آمنت بخيتة بالمسيحية، وعندما طلبت إليها سيدتها العودة إلى السودان مع ميمينا رفضت ذلك وقررت البقاء مع الراهبات. بعد عدة أشهر تلقت بخيتة معمودية سر العماد المسيحي لتصبح مسيحية بشكل رسمي وكان ذلك بتاريخ 9 ديسمبر عام 1890، وأعطي لها اسم جديد (جوزفين). وكرست بخيتة حياتها بالكامل للخدمة الكنسية بتاريخ 8 ديسمبر عام 1896، وذلك في مؤسسة القديسة المجدلية في كانوسا (بنات الرحمة والاحسان).وتابع:" عام 1902 انتقلت جوزفين بخيتة إلى شيو حيث قضت هناك أكثر من خمسين سنة من الخدمة في بيت الراهبات، وكانت بخيتة محبوبة في تلك المنطقة فكان الجميع يناديها (الأم السوداء الصغيرة). في شيخوختها أصيبت بخيتة بالمرض، ورقدت فى الرب يوم 8 فبراير 1947م.واختتم:"بتاريخ 17 مايو1992 أعلن البابا يوحنا بولس الثاني جوزفين بخيتة كطوباوية وأعلنها قديسة في الأول من أكتوبر عام 2000م.