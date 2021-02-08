الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسة جوزفين بخيتا
الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:34 ص
جرجس صفوتطباعة
احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الإثنين، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديسة جوزفين بخيتا البتول.
قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنها عندما كانت بخيتة طفلة صغيرة هاجم تجار العبيد قريتها، وتمكنوا من خطف أختها البكر، وتعرضت بخيتة لذات مصير شقيقتها عام 1876 أو 1877 وهي تقريبا بعمر التاسعة حيث خطفت هي الأخرى وسيقت للعبودية.
واضاف:"آمنت بخيتة بالمسيحية، وعندما طلبت إليها سيدتها العودة إلى السودان مع ميمينا رفضت ذلك وقررت البقاء مع الراهبات. بعد عدة أشهر تلقت بخيتة معمودية سر العماد المسيحي لتصبح مسيحية بشكل رسمي وكان ذلك بتاريخ 9 ديسمبر عام 1890، وأعطي لها اسم جديد (جوزفين). وكرست بخيتة حياتها بالكامل للخدمة الكنسية بتاريخ 8 ديسمبر عام 1896، وذلك في مؤسسة القديسة المجدلية في كانوسا (بنات الرحمة والاحسان).
وتابع:" عام 1902 انتقلت جوزفين بخيتة إلى شيو حيث قضت هناك أكثر من خمسين سنة من الخدمة في بيت الراهبات، وكانت بخيتة محبوبة في تلك المنطقة فكان الجميع يناديها (الأم السوداء الصغيرة). في شيخوختها أصيبت بخيتة بالمرض، ورقدت فى الرب يوم 8 فبراير 1947م.
واختتم:"بتاريخ 17 مايو1992 أعلن البابا يوحنا بولس الثاني جوزفين بخيتة كطوباوية وأعلنها قديسة في الأول من أكتوبر عام 2000م.
قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنها عندما كانت بخيتة طفلة صغيرة هاجم تجار العبيد قريتها، وتمكنوا من خطف أختها البكر، وتعرضت بخيتة لذات مصير شقيقتها عام 1876 أو 1877 وهي تقريبا بعمر التاسعة حيث خطفت هي الأخرى وسيقت للعبودية.
واضاف:"آمنت بخيتة بالمسيحية، وعندما طلبت إليها سيدتها العودة إلى السودان مع ميمينا رفضت ذلك وقررت البقاء مع الراهبات. بعد عدة أشهر تلقت بخيتة معمودية سر العماد المسيحي لتصبح مسيحية بشكل رسمي وكان ذلك بتاريخ 9 ديسمبر عام 1890، وأعطي لها اسم جديد (جوزفين). وكرست بخيتة حياتها بالكامل للخدمة الكنسية بتاريخ 8 ديسمبر عام 1896، وذلك في مؤسسة القديسة المجدلية في كانوسا (بنات الرحمة والاحسان).
وتابع:" عام 1902 انتقلت جوزفين بخيتة إلى شيو حيث قضت هناك أكثر من خمسين سنة من الخدمة في بيت الراهبات، وكانت بخيتة محبوبة في تلك المنطقة فكان الجميع يناديها (الأم السوداء الصغيرة). في شيخوختها أصيبت بخيتة بالمرض، ورقدت فى الرب يوم 8 فبراير 1947م.
واختتم:"بتاريخ 17 مايو1992 أعلن البابا يوحنا بولس الثاني جوزفين بخيتة كطوباوية وأعلنها قديسة في الأول من أكتوبر عام 2000م.