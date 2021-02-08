وكيل صحة المنوفية في زيارة تفقدية لمستشفى زاوية الناعورة

قام الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بجولة ميدانية على مستشفى زاوية الناعورة بالإدارة الطبية بالشهداء لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام المختلفة بالمستشفى.وتم التأكد من توافر المخزون الكافي من كميات الأكسجين، وعمل اللجان والإجراءات والسياسات المتبعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، والتأكد من تواجد القوى البشرية، والفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد لهم، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، ومن تطبيق بروتوكول العلاج لمرضي كوفيد١٩، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.