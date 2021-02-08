1690 حالة إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين اليوم الإثنين، تسجيل 1690 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة في الفلبين في بيان أوردته صحيفة "فلبين ستار" المحلية، على نسختها الإلكترونية أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد، ارتفع إلى 538 ألفا و995 مصابا.وأشارت الوزارة إلى أنه يوجد حتى الآن 27 ألفا و992 إصابة نشطة في البلاد، فيما تعافى 23 شخصا من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع عدد المتعافين من الفيروس في الفلبين إلى 499 ألفا و772 شخصا.أما عن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي، فقد زادت بمقدار 52 حالة جديدة، وهو ما رفع اجماليها إلى 11 ألفا و231 حالة.