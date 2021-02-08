ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي الماليزي بـ1.7% في ديسمبر

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في ماليزيا ارتفاعا بنسبة 1.7 بالمئة خلال شهر ديسمبر الماضي، بالمقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بفضل ارتفاع مؤشر التصنيع بنسبة 4.1 بالمئة.من ناحية أخرى، انخفض مؤشر التعدين والكهرباء بنسبة 5.4 بالمئة و0.2 بالمئة، على التوالي، بحسب ما نقلته "وكالة الأنباء الوطنية الماليزية" (برناما) عن إدارة الإحصاء الماليزية.وقالت الإدارة في بيان لها اليوم الاثنين، إن ناتج قطاع التصنيع ارتفع بنسبة 1ر4 بالمئة في ديسمبر من عام 2020 على أساس سنوي، بعد أن كان قد سجل نموا بنسبة2 بالمئة خلال شهر نوفمبر من العام نفسه.