وزيرة الصحة تتفقد مركز طبي «صول» بأطفيح.. وتوجه بسرعة تطويره

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، مركز طبي "صول" بقرية صول التابعة لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، في إطار بدء العمل بتنفيذ المرحلة الأولى بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.رافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات والدعم الفني، والدكتور محمود الديب، مدير إدارة تخطيط المشروعات بالهيئة العامة للرعاية الصحية ومسئول مشروع تطوير القرى بمبادرة حياة كريمة.وراجعت وزيرة الصحة الرسومات الهندسية والإنشائية للمركز، كما تفقدت الأقسام والخدمات الطبية المقدمة به، مشيرًا إلى أن المركز يخدم أكثر من 40 ألف مواطن من أهالي القرية والقرى المجاورة، ويقدم خدمات الرعاية الأولية، والخدمات الوقائية والتطعيمات الأساسية، والخدمات الطبية لطلاب المدارس، وخدمات تنظيم الأسرة، ورعاية الأم والطفل، بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة.ووجهت وزيرة الصحة بسرعة تطوير المركز ورفع كفاءته، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والربط المميكن بين المركز والمستشفى التابع له بمدينة أطفيح، كما وجهت بأن تشمل أعمال التطوير دور إضافي للمركز للتوسع في عدد العيادات والخدمات الطبية المقدمة لأهالي القرية.ومن المقرر أن تتفقد الوزيرة عددًا من الوحدات الصحية بقرى مراكز محافظة الجيزة والتي تم إدارجها ضمن 1500 قرية بالمرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.