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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سرق ألف جنيه منه.. السجن سنة لعامل عذب طفله حتى الموت بالجيزة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:31 ص
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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قضت محكمة الجنايات بمعاقبته عامل بالسجن عاما، لاتهامه بتعذيب نجله حتى الموت، وذلك عقب إحالته إليها من النيابة العامة بمحافظة الجيزة.

وتبين أن المتهم ضرب الطفل "ي. خ. س"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد حال كونه طفلا يبلغ الثامنة من العمر لتأديبه بسبب سرقته مبلغ ألف ومائتى جنيه من إجمالي مبلغ ألف وثمانمائة جنيه من بنطاله في خلسة من أمرة ودون عمله وقيامه بالتصرف فيه بصرفه على متطلباته، وأهوائه الطفولية.

وفي يوم الواقعة وحال معاتبته لنجله أنكر ارتكابه الواقع فوجه له عدة صفعات تجاه وجهه نتج عن إحداها ارتطام وجهه بأثاث الغرفة وإصابته بجرح قطعي في فروة الرأس من مام واستمر تعديه عليه مستخدما كابل توصيل كهربائي، وفي الصباح الباكر منعه من ترك المنزل وأحضر حبل وكبل يداه وقدميه عاقدا طرفها الآخر في مقعد الغرفة وأبقاه عدة ساعات متصلة، وما أن عاد قام بتحريره من قيده إلا أن نجله قد بدأ في الاعياء وحاول افاقته ولم يتمكن، فاصطحبه الي المستشفى ولكن قد فارق الحياة.

واستمتع النيابة إلى جارة المتهم في العقار المقابل، والتي أكدت أنه منذ سكنها وهو دائم الاعتداء عليه وضربه، وشاهدت المتهم محتضنا طفله وهو في حالة من فقدان الوعي التام، فترجلت مسرعة لاستبيان الأمر فقال لها المتهم إنه سقط من المسقط الداخلي للعقار وتوجه معه إلى المستشفى.

وأوضح تقرير الطب الشرعي أن الطفل به إصابات ظاهرية حديثة، منتشرة بعموم الجسد وسحجات وكدمات بالجسم والوجه نتيجة استخدام أدوات صلبة والاصطدام بأجسام صلبة.

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