اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 13 مليار جنيه

يطرح اليوم الإثنين، البنك المركزي المصري، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 8 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.وعلى صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.