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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

حلا شيحة بفستان الزفاف 3 مرات: «هاي معز» (صور)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:06 م
معز مسعود وحلا شيحة
معز مسعود وحلا شيحة
هويدا سعيد
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تستعد الفنانة حلا شيحة لعقد قرانها على الداعية معز مسعود، الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، والمقرر أن يقتصر على الأسرتين والمقربين فقط.

بداية القصة
بدأت قصة الحب بين حلا شيحة ومعز مسعود يوم 13 يونيو والتي أثارت جدلًا على منصات التواصل، فقد نشر معز مسعود صورة له بالجيتار عبر حسابه "انستجرام"، لتعلق عليها حلا قائلة: "هاي معز.. مين واخد الصورة؟"، ليرد معز: "شخص مهم أوي"، وتردد بعدها وجود علاقة عاطفية تجمع بين حلا ومسعود ولم يخرج أي منهما لتأكيد أو نفي ذلك، حتي تم الإعلان عن الزواج بشكل رسمي.

في السطور التالية نرصد أدوار جسدتها حلا شيحة ارتدت فيها فستان الزفاف ومن أبرز تلك الأفلام.
- السلم والثعبان 2001
ارتدت حلا شيحة الفستان الأبيض في فيلم السلم والثعبان وتدور أحداث العمل حول حازم "هاني سلامة" الشاب المستهتر الذي فشل في أن يكون زوجا جيدًا، وفشل أيضًا أن يصبح أبًا جيدًا، لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخلت ياسمين "حلا شيحة " في حياته، ويواجهان معًا العديد من المشاكل في بداية علاقتهما بسبب كذبه وعلاقاته المتعددة وعدم جديته، لكن الحب يفرض كلمته في النهاية.
حلا شيحة بفستان الزفاف

- اللمبي 2002
ارتدات حلا شيحة الفستان الأبيض في فيلم اللمبي الذي تدور أحداثه حول ارتباطها بمحمد سعد الذي يواجه مجموعة من الصعوبات، لكن في النهاية ينجحوا في التغلب عليها وتدور أحداثه في إطار كوميدي.
حلا شيحة بفستان الزفاف

- عريس من جهة أمنية 2004
ارتدات حلا شيحة فستان الزفاف في فيلم عريس من جهه أمنية والذي يدور حول صاحب بازار "عادل إمام" ويعشق ابنته "حلا شيحة" جدًا لدرجة أنه لا يستطيع الابتعاد عنها حتى في زواجها وتُعجب بضابط أمن دولة "شريف منير" الذي يتزوجها، لكن والدها يطاردهما في كل مكان حتي ينتهي الفيلم نهاية سعيدة.
حلا شيحة بفستان الزفاف
   

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