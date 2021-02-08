رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزيرة التخطيط: تقدم مصر للمركز 52 عالميًا في جودة البنية الأساسية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:29 ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
استعرضت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، عددًا من المؤشرات المهمة وفي مقدمتها، تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية 48 مركزا لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميا عام 2019، فضلا عن تحسن مؤشر جودة الطرق بـ90 مركزًا لتحتل مصر المركز رقم 28 عالميًا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط بيانها عن الفترة من 2018-2020، حيث أكدت حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع مجلس النواب، واللجان النوعية.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قد استهلت القاء بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بتقديم التهنئة لرئيس البرلمان، مؤكدة أن المجلس يشهد تمثيلًا غير مسبوق للمرأة والشباب تنفيذًا لتوجيهات الدولة.

وقالت السعيد، إن المجلس يضم قامات كبيرة وخبرات وكفاءات في شتى المجالات، لافتة إلى أن إنجازات الوزارة وما قامت به من مجهودات جاء في إطار بيئة محلية وإقليمية شهدت تحديات كبيرة.

موضوعات متعلقة

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

«سفاح الجيزة»: خنقت فتاة الإسكندرية 5 دقائق ودفنتها

الصور

image description

«تموين أسيوط»: ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجملة بتكلفة 45 مليون جنيه

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير مرفق الإسعاف وبعض المسعفين تقديرا لجهودهم

image description

مصرع موظف بمديرية أمن دمياط وإصابة أمين شرطة في حادث مروري

image description

توافد محامين الدقهلية على انتخابات النقابة

الأكثر قراءة

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

أجواء دافئة وشبورة مستمرة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

«سول» تطلق اختبارات كورونا للحيوانات المنزلية

في ألمانيا: طفل يكبد والدته 2700 يورو تكاليف ممارسته لعبة على هاتفها المحمول

إنفلونزا الطيور.. إعدام 1.5 مليون دجاجة باليابان

الهند تواصل البحث عن أكثر من 200 مفقود في فيضانات

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

معهد جوتة ينظم الملتقى الثقافي الدولي رقميا في يونيو المقبل

ثقافة القليوبية تناقش «التحنيط عند قدماء المصريين»

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟