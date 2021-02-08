وزيرة التخطيط: تقدم مصر للمركز 52 عالميًا في جودة البنية الأساسية

استعرضت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، عددًا من المؤشرات المهمة وفي مقدمتها، تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية 48 مركزا لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميا عام 2019، فضلا عن تحسن مؤشر جودة الطرق بـ90 مركزًا لتحتل مصر المركز رقم 28 عالميًا.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط بيانها عن الفترة من 2018-2020، حيث أكدت حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع مجلس النواب، واللجان النوعية.وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قد استهلت القاء بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بتقديم التهنئة لرئيس البرلمان، مؤكدة أن المجلس يشهد تمثيلًا غير مسبوق للمرأة والشباب تنفيذًا لتوجيهات الدولة.وقالت السعيد، إن المجلس يضم قامات كبيرة وخبرات وكفاءات في شتى المجالات، لافتة إلى أن إنجازات الوزارة وما قامت به من مجهودات جاء في إطار بيئة محلية وإقليمية شهدت تحديات كبيرة.