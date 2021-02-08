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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يجري حركة تنقلات محدودة لرفع كفاءة الجهاز التنفيذي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:28 ص
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية حركة تنقلات محدودة، تضمنت تكليف بسيوني عيد بسيوني مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز السادات وعودة محمد سعد عبد الغنى لديوان عام المحافظة للعمل بالإدارة العامة لشئون الإنتاج، وتكليف لبنى عبد الرشيد الجزار مدير التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمدينة سرس الليان للعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز السادات، وندب محمد السيد عبدالستار نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز السادات للعمل بالإدارة الفنية بديوان عام المحافظة.

كما تضمنت الحركة تكليف إيهاب السيد عبدالحميد مبروك مدير إدارة التفتيش المالي بديوان عام المحافظة للعمل مديرًا للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة، وتكليف أيمن محمدي السيد الشربيني نائب مدير منظومة النظافة للعمل مديرًا لمنظومة النظافة بديوان عام المحافظة، وتكليف أيمن حمودة محروس مدير منظومة النظافة للعمل بوحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على الارتقاء بالجهاز التنفيذي للمحافظة ودفع منظومة العمل وسرعة إنجاز المهام وتطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات، مشددًا على أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله.

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