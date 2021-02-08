جامعة أسيوط: استمرار العمل بقرار تخفيض العمالة بإجازة نصف العام

أكد‪ ‬الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، استمرار تطبيق قراره بتخفيض‪ ‬العمالة بمختلف قطاعات الجامعة الإدارية والتعليمية وذلك خلال فترة إجازة‪ ‬نصف العام والممتدة حتى 20 من فبراير الجاري‪ .‬وأوضح الجمال، أن قرار تخفيض العمالة، يأتي تنفيذا‪ ‬لتوجيهات الحكومة، وفى إطار خطة الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد،‪ ‬والذي جرى إعادة تطبيقه للمرة الثانية بجامعة أسيوط مع ظهور الموجة الثانية للفيروس بنسب متفاوتة داخل مختلف إدارات الجامعة حيث يقتصر الحضور‪ ‬في بعض الإدارات على نسبة تتراوح من 20% إلى 50% فقط وذلك حسب طبيعة العمل بكل إدارة‪ ‬وكثافة المهام وعدد العاملين بها‪.‬وأضاف أن تعطيل العمل بقرار تخفيض العمالة وعودة العمل بقوته البشرية المعتادة مقرونًا بصدور‪ ‬قرار جديد بهذا الشأن من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورصد‪ ‬انخفاض ملحوظ ومتواصل فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا بين الأفراد‪.‬