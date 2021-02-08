جامعة أسيوط: استمرار العمل بقرار تخفيض العمالة بإجازة نصف العام
الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:27 ص
أسيوط_محمد أبوشادي:طباعة
أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، استمرار تطبيق قراره بتخفيض العمالة بمختلف قطاعات الجامعة الإدارية والتعليمية وذلك خلال فترة إجازة نصف العام والممتدة حتى 20 من فبراير الجاري .
وأوضح الجمال، أن قرار تخفيض العمالة، يأتي تنفيذا لتوجيهات الحكومة، وفى إطار خطة الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي جرى إعادة تطبيقه للمرة الثانية بجامعة أسيوط مع ظهور الموجة الثانية للفيروس بنسب متفاوتة داخل مختلف إدارات الجامعة حيث يقتصر الحضور في بعض الإدارات على نسبة تتراوح من 20% إلى 50% فقط وذلك حسب طبيعة العمل بكل إدارة وكثافة المهام وعدد العاملين بها.
وأضاف أن تعطيل العمل بقرار تخفيض العمالة وعودة العمل بقوته البشرية المعتادة مقرونًا بصدور قرار جديد بهذا الشأن من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورصد انخفاض ملحوظ ومتواصل فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا بين الأفراد.
وأوضح الجمال، أن قرار تخفيض العمالة، يأتي تنفيذا لتوجيهات الحكومة، وفى إطار خطة الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي جرى إعادة تطبيقه للمرة الثانية بجامعة أسيوط مع ظهور الموجة الثانية للفيروس بنسب متفاوتة داخل مختلف إدارات الجامعة حيث يقتصر الحضور في بعض الإدارات على نسبة تتراوح من 20% إلى 50% فقط وذلك حسب طبيعة العمل بكل إدارة وكثافة المهام وعدد العاملين بها.
وأضاف أن تعطيل العمل بقرار تخفيض العمالة وعودة العمل بقوته البشرية المعتادة مقرونًا بصدور قرار جديد بهذا الشأن من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورصد انخفاض ملحوظ ومتواصل فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا بين الأفراد.