«رياضة البحيرة» تدشن تدريبات «مشواري» ضمن مبادرة «اكتسب مهاراتك»

قامت مديرية الشباب والرياضة فرع "التدريب والمشروعات البرلمان والتعليم المدني "بافتتاح تدريبات مشروع "مشواري" مشورة مهنية ضمن مبادرة "اكتسب مهاراتك" بمركز شباب مدينة الحرية التابع لإدارة شباب دمنهور وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف، حيث تستهدف المبادرة اكساب الشباب الذين يتلقون تعليمهم بجامعات خارج المحافظة مهارات اكتشاف الذات والتخطيط للمستقبل، المهارات الحياتية الحديثة وريادة الأعمال لتأهيلهم لسوق العمل وزيادة فرصهم في الحصول على الوظيفة اللائقة بهم.وأشار إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة إلى أنه قد تم مد المبادرة ٤ شهور لتصبح المدة الإجمالية للمبادرة ٨ شهور بعدد ١٤ مركز إداري ٩٥ مركز شباب ومدرسة.