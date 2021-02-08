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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم آخر موعد للتقديم الإلكتروني للأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:25 ص
جريدة الدستور
إسراء جمال
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أعلنت وزارة التعليم العالي، أن اليوم آخر موعد لاستقبال صور الشهادات المعادلة من الطلاب، بالجامعات الخاصة والأهلية، لتحديد المجموع الاعتباري وإبلاغه للطلاب.

وفتح النظام على الموقع الخاص بنظام القبول الإلكتروني للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعي 2020-2021 منذ السبت الماضي وحتى اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة 12 فبراير والسبت 13 فبراير والأحد 14 فبراير، ثم إغلاق النظام في تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الإثنين 15 فبراير.

كما أنه سيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب في الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 16 فبراير، وبدء قبول التظلمات بأيام الأربعاء 17 فبراير، والخميس 18 فبراير، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للطلاب وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت 20 فبراير.

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