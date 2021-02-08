محافظ المنوفية يتابع أعمال تبطين الترع ويؤكد استمرار العمل في 16 مشروعا

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إستمرار أعمال المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بعدد (16) ترعة بنطاق المحافظة بطول 80.415 كم وبتكلفة تقديرية ما يقرب من 270 مليون جنيه، جاء ذلك فى أطار محافظ المنوفية بمشروعات تحسين البيئة وتنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية لترشيد الفاقد من المياه.حيث أكد المهندس علاء عزت وكيل وزارة الرى بالمنوفية بأنه تم تنفيذ عدد من مشروعات التبطين بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل ترعة مصرف شمنديل بناحية قويسنا بنسبة 100% وبطول (1) كم وبتكلفة ( 2 ) مليون و(285) ألف جنيه كما تم الانتهاء من تأهيل ترع (كفر السيد – وصلة راضى – المنحر ) بنسبة 80% وبطول 4.200 كم وبتكلفة ( 9 ) مليون و(700 ) الف جنيه.وأفاد وكيل ري المنوفية بأنه جارى العمل بعدد من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث أكد أنه جارى التنفيذ بتأهيل ترع حبوظة بطول 2.980كم، وترعة سبك بطول 3.6، وكذا ترعة دروة راضي بطول (3.200 ) كم ورشاح بير العرب بطول (8.4 ) كم بمركز الباجور وبتكلفة إجمالية حوالى (59) مليون جنيه، فضلًا عن استمرار العمل فى تأهيل ترع ديا الكوم بطول 12.860كم ووصلة الهويشة بطول 1.6 كم والحلفاية بطول 5.75 كم وكذا ترعة مليج الغربية بطول 5.4 بمركز بركة السبع وبتكلفة (91) مليون جنيه، مؤكدا على إدراج باقى الترع بنطاق المحافظة للتأهيل حيث تم تأهيل ترعة اليوزباشي بناحية الشهداء بطول 4.600 وبتكلفة 12 مليون جنيه، وترعة جنابية النجار بناحية أشمون بطول 2.800 كم وبتكلفة حوالى 10 مليون جنية وكذا تأهيل ترعتي بابل الشرقي وبابل الغربي بناحية تلا بطول 6.25 كم وبتكلفة 22 مليون و970 ألف جنيه وترعة الجردة بناحية شبين الكوم بطول 9.65 كم وبتكلفة ما يقرب من 35 مليون جنية فضلًا عن تأهيل ترع ( السنجق – القشاشة اليمني – منحر غمرين ) بناحية منوف وبطول 12.470 كم وبتكلفة 29 مليون و188 الف جنية، بالإضافة إلى تأهيل ترعة نجلة بطول 1 كم وبتكلفة 5 مليون جنيه.هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أهمية هذا المشروع القومي مشيرًا إلى أنه تم إطلاق مبادرة "حافظ على ترعتك" لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري للمساهمة في رصد ورفع المخلفات وذلك حرصا على نظافة البيئة وحفاظا على الصحة العامة مشيرًا إلى أن أعمال التأهيل لها عائد اقتصادي واجتماعي وسيساهم في تحقيق نقلة حضارية وتحسين البيئة ورفع معيشة المواطنين.