«السعيد»: توجيه الاستثمارات لخدمات المواطن أسهم في تحسن مؤشرات مصر عالميًا

بدأت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إلقاء بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، في الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي.وهنأت «السعيد» في بداية كلمتها رئيس البرلمان، لافتة إلى أن المجلس يشهد تمثيلًا غير مسبوق لكل من المرأة والشباب، تنفيذًا لتوجيهات الدولة، كما أنه يضم قامات كبيرة وخبرات وكفاءات في شتي المجالات.ولفتت إلى إنجازات الوزارة وما قامت به من مجهودات في إطار بيئة محلية وإقليمية شهدت تحديات كبيرة، مشيرة إلى أنه تم إدارة الاستثمار العام، بعمل مبادرة «حياة كريمة»، وكذلك التوسع في المشروعات التنموية في مختلف المجالات.ونوهت بأن وزارة التخطيط حرصت على توجيه الاستثمارات العامة في العمل على تقديم خدمات للمواطن المصري في مختلف المجالات سواء في مجلات ومشروعات الكهرباء والإسكان، وفي قطاع النقل وفي قطاع البترول وفي قطاع الموارد المائية والري، وهو ما نتج عنه تحسن المؤشرات العالمية لمصر وحصلت مصر على مراكز متقدمة عالميًا في جميع المجالات سواء الصحة أو التعليم أو غيرها من المجالات الأخرى، ونتج عنها انتهاء العديد من المشروعات.