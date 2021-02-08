معهد جوتة ينظم الملتقى الثقافي الدولي رقميا في يونيو المقبل

ينظم معهد جوته الملتقى الثقافي الدولي "فايمارا" في 16 يونيو المقبل بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين في مجال الفنون والأكاديميين والأعمال والإعلام والسياسة والذي ينعقد هذا العام عبر الانترنت حول "الأجيال.. من منظور عالمي".وذكر بيان صدر عن معهد جوته بألمانيا أن الملتقى الثقافي الدولي "فايمارا" ينعقد هذا العام بشكل افتراضي "عبر الإنترنت" على مدار يومين، ويتناول موضوعات الاستدامة والمستقبل والتوفيق بين أهداف الاستدامة والنمو، كما يتطرق إلى مناقشة قضايا المناخ والسكان.وأضاف البيان أن الملتقي يناقش جوانب الهوية والذاكرة ويعرض قصص من الماضي ويتطرق الي تاثيرها على الحاضر وتشكيل المستقبل وتاثير ذلك علي الاجيال المقبلة.واشار الي ان البرنامج الرئيسي للملتقي سيعقد عبر الانترنت ويتضمن ايضا المحاضرات والمناقشات والأفلام والعروض بالإضافة إلى المساهمات التفاعلية مع توفير منصة رقمية للفعاليات تتيح التبادل الثقافي.كما لفت الي انه من المقرر ان تعقد فعاليات متوزاية مع برنامج الملتقي بمدينة فايمارا بالمانيا وفي العديد من معاهد جوته حول العالم.يذكر أن الملتقى الثقافي الدولي "فايمارا" يمثل مهرجانا وملتقى للأفكار المبتكرة فيدعو معهد جوته كل عامين أكثر من خمسمائة شخص من جميع أنحاء العالم للاجتماع والمشاركة في الفعاليات متعددة التخصصات ومتنوعة بما يعكس ثراء الخطابات العالمية ويتيح الفرص للتبادل الثقافي الدولي.