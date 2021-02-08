لخلافات مع زوجها.. ضبط سيدة عرضت طفلتها الرضيعة للبيع بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط سيدة عرضت طفلتها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب خلافات مع زوجها، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي بوجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تحمل اسم إحدى السيدات تعلن من خلالها عن استعدادها للتصرف بالبيع في طفلتها الرضيعة مقابل مبلغ مالي.و عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط صاحبة الصفحة المشار إليها ومعها الطفلة الرضيعة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وتبين أن لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.وبمواجهتها أقرت بأنه نظرًا لوجود خلافات بينها وبين زوجها وتركها لمنزل الزوجية، وعدم وجود أي مصدر دخل فقامت بعرض طفلتها للبيع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقابل مبلغ مالي، كما أضافت بقيامها بإنشاء تلك الصفحة لذات الغرض، وبحوزتها (هاتف محمول خاص بها ومحمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بعملية البيع).