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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 27 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:22 ص
جريدة الدستور
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قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الإثنين، إنه جرى تداول 27 سفينة حاويات، وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 5 آلاف و326 شاحنة.

وأوضح المركز - في بيان - أن الحاويات الواردة بلغت 381 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 2418 حاوية مكافئة؛ ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 67 ألفا و240 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 43077 طنا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 46 ألفا و34 طن؛ شملت 16 ألفا و356 طن فوسفات، و12 ألفا و583 طن يوريا، و2190 طن مولاس، و14 ألفا و905 أطنان رمل، كما بلغت واردات البضائع العامة 53 ألفا و44 طنا؛ تضمنت 24.5 ألف طن ذرة، و12 ألفا، و857 طن قمح، و9 آلاف و95 طن خردة، و215 طن خشب زان، و4 آلاف و528 طن أبلاكاش، و475 طن صودا، و5 آلاف و540 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1374 طنا.

وأضاف أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 1398 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه؛ يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، وألمانيا، وأوكرانيا، وإنجلترا، وهولندا، وسلوفينيا، وأمريكا، واليونان، والهند، وسنغافورة.

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