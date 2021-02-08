افتتاح الجلسة العامة للبرلمان للاستماع إلى وزيرة التخطيط

افتتح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس والتي تعقد اليوم الإثنين.ومن المقرر أن يستمع أعضاء المجلس اليوم إلى بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لبيان ما تم من إنجازات ومجهودات، وفقا لما ورد ببرنامج الحكومة والتي نالت ثقة المجلس عليه في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.