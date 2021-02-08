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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سيناتور أمريكي يستبعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في مايو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:17 ص
جريدة الدستور
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قال السناتور عن ولاية ساوث كارولينا ليندسي جراهام اليوم الإثنين، إن القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان ستبقى في البلاد، مضيفا "أعتقد أننا لن نغادر في مايو المقبل، سنغادر عندما تكون الظروف مناسبة".

وأعرب جراهام -بحسب ما أوردته وكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية- عن سعادته البالغة بما تقترحه إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جون بايدن لأفغانستان، موضحا أن "القوات ستبقى هناك على نهج قائم على الظروف"، متهما حركة طالبان بالخداع وعدم الامتثال لاتفاق السلام المبرم بينهما العام الماضي مع الولايات المتحدة.

وتابع قائلا "يعجبني ما يفعله وزير الخارجية أنتوني بلينكن وإدارة الرئيس الأمريكي جوبايدن، إنهم يعيدون تقييم وجودنا في أفغانستان للحفاظ على انخفاض الأثر ولكن ليس للابتعاد وخسارة كل المكاسب التي حققناها "، محذرا من أنه إذا غادرت القوات الأمريكية أفغانستان دون انسحاب على أساس شروط، فإن تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين سيعودان بهدوء إلى البلاد.

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