«اتحاد طلاب حلوان» يطلق مسابقة غناء «أونلاين»

أعلنت اللجنة الفنية باتحاد طلاب جامعة حلوان، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، إطلاق مسابقة غناء أونلاين "أحسن صوت للطلاب"، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.وتتمثل شروط المسابقة كالتالي:1- أن يكون المتسابق مقيدا بإحدى الكليات التابعة لجامعة حلوان2- تقديم أغنية شبابية، تراثية، دينية، في حدود 3 دقائق كحد أقصى.3- أن يكون العمل المقدم بدون مصاحبة آلية (عدم استخدام آلات موسيقية في الفيديو).4- أن يكون محتوى الأغنية بعيد عن أي محتوى سياسي أو غير لائق للآداب العامة.5- أن يكون الطالب غير مقيد بكلية تربية موسيقية.وفي المرحلة الأولى من المسابقة يقوم الطالب بإرسال الفيديو لأغنية واحدة من اختياره حتى يوم الخميس 11 فبراير إلى الرسائل الخاصة بصفحة اتحاد طلاب جامعة حلوان ومعها صورة كارنيه الكلية للسنة الدراسية الحالية، وفي حالة عدم توافر كارنيه للسنة الحالية يتم إرسال صورة من نتيجة السنة الماضية، وفي حالة ما إذا كان الطالب بالفرقة الأولى يمكنه إرسال بطاقة الترشيح على الرابط التالي: https:www.facebook.comHUSUnion.كما يقوم الطالب بنشر رابط الفيديو المقدم على صفحة الاتحاد على أن تكون نسبة التفاعل إليه بمجموع 5 درجات من درجات التحكيم وباقي الدرجات (15 درجة) تكون بتصويت لجنة التحكيم حيث يكون المجموع 20 درجة، وتتمثل درجات التحكيم في (الحضور في الفيديو المرسل ومدى القبول لدى الجمهور، والإيقاع، ومخارج الحروف، والتحويلات المقامية، والآداء الصوتي، واختيار العمل).وتحددت جوائز المسابقة على النحو التالي:الفائز بالمركز الأول يحصل على جائزة مالية قدرها 450 جنيه، والمركز الثاني 250 جنيه، والمركز الثالث 150 جنيه، ومركزين تميزين بقيمة 75 جنيه، بالإضافة إلى شهادات تقدير للأصوات المتميزة.