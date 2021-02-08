«الكهرباء»: 8 شركات مصرية تقتنص مناقصة كابلات الجهد المنخفض

كشف مصدر بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن فوز 8 شركات مصرية بالمناقصة الخاصة بتوريد كابلات الجهد المنخفض لصالح شركات توزيع الكهرباء بتكلفة إجمالية 141 مليون جنيه.وأشار المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" أن شركات التوزيع التسع وافقت على زيادة القيمة السعرية بنسبة 14% نتيجة زيادة الخامات العالمية لكافة المعادن خلال هذه الفترة بسبب فيروس كورونا.وأضاف أن الشركات الفائزة هي: "كابلات مصر، إنيرجيا للكابلات، العالمية،GC3، الجيزة باور، إستيل بلاست، إيجيتك، BICC" شركة إنيرجيا للكابلات بتوريد 236 كيلو مترا، وإيجيتك 236 كيلو مترا، وحصلت شركة كابلات مصر نحو 150 كيلو مترا، ثم شركة العالمية 102 كيلو متر، كما فازت شركة الجيزة باور بتوريد 100 كيلو متر، تليها شركة GC3 بتوريد 100 كيلو متر، ثم ستيل بلاست بنحو 72 كيلو، وأخيرا شركة BICC بإجمالى طول 64 كيلو مترًا.