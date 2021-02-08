204 إصابات جديدة بكورونا في جورجيا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا اليوم الإثنين، 204 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 262 ألفا و228 حالة على مستوى البلاد.وأضافت صحيفة (جورجيا توداي) - على موقعها الإلكتروني - أن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بلغ 254 ألفا و350 حالة، بعد تسجيل 736 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 3298 عقب تسجيل 15 وفاة جديدة منذ أمس، بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 4 آلاف و554 حالة.