روسيا تستأنف رحلات الطيران مع اليونان وسنغافورة

استأنفت السلطات الروسية اليوم الإثنين رحلات الطيران مع اليونان وسنغافورة، بعد تعليق رحلات الطيران المدنية في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.وقالت السلطات الروسية إنه سيتم السماح اعتبارا من اليوم بتنفيذ رحلتين أسبوعيا على خط موسكو - أثينا، وثلاث رحلات أسبوعيا على خط موسكو - سنغافورة.وكانت روسيا قد علقت منذ 27 مارس الماضي رحلات الطيران المدني المنتظمة و"تشارتر" بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وكان يسمح بشكل استثنائي تنفيذ رحلات عودة المواطنين الروس إلى روسيا ورحلات الشحن والبريد والإسعاف والرحلات الإنسانية.وبدأت روسيا ابتداء من أغسطس الماضي باستئناف رحلات الطيران المدني بشكل محدود وتدريجي، حيث تم استئناف رحلات الطيران مع تركيا وتنزانيا وسويسرا ومصر والإمارات وبيلاروس وقيرغيزستان وكازاخستان وصربيا وكوريا الجنوبية واليابان وإثيوبيا وفنلندا وفيتنام والهند وقطر وكوبا وسيشيل وجزر المالديف.