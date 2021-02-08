عاطف: افتتاح 3 مولات تجارية بـ380 مليون جنيه العام الجاري

قال الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إنه من المقرر أن تنتهي الشركة نهاية العام الجاري من افتتاح 3 مولات تجاري في مدينة أكتوبر بتكلفة 100 مليون جنيه، وفي العبور بـ200 مليون جنيه، والشيخ زايد بـ80 مليون جنيه.وأضاف عاطف، في تصريحات خاصة لـ"االدستور"، على هامش افتتاح وزير التموين فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة المنيا، أن الشركة تضم 61 هايبر تم تطويرها في كافة المحافظات، وعدد من المشروعات في البحر الأحمر وأسوان وأسيوط والأقصر سيتم الإعلان عن افتتاحها قريبا.