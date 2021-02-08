أجواء دافئة وشبورة مستمرة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

تزامنًا مع موجة الطقس المعتدل والتي تصل لحد الدفء التي تشهدها البلاد نهارًا، تواصلت "الدستور" مع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، وبدوره أوضح تفاصيل حالة الطقس في الـ72 ساعة المقبلة والظواهر الطبيعية التي ستشهدها البلاد إذ أنه من المتوقع أن يسود غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا بكل الأنحاء، مع وجود كثافة في الشبورة المائية مع حركة رياح معتدلة.وعن الطقس اليوم الإثنين، قال شاهين، إن الإثنين سيشهد طقس دافئ نهارا على كافة الأنحاء، تسود فيه رياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مشيرا إلى أن لظواهر الجوية التي سيشهد اليوم ستكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يتعرض غرب البلاد لرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.وعن الطقس غدًا الثلاثاء، أوضح شاهين أنه سيشهد طقس دافئ نهارا على كافة الأنحاء، تسود فيه رياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.و ستشهد القاهرة طقس دائفي نهارا بارد ليلا مع وجود شبورة مائية فيما تكون الرياح معتدلة.وأكد شاهين، انعدام فرصة سقوط أمطار في الفترة القادمة موضحًا استمرار الشبورة المائية ومؤكدا على استمرار اعتدال حالة الطقس، ولن تطرأ أي تغيرات مناخية مفاجأة في الفترة القادمة.وعن طقس بعد غد الأربعاء، أوضح شاهين أن القاهرة ستشهد طقس دافئ نهارا بارد ليلا، فيما تظهر شبورة مائية صباحا وتكون الرياح معتدلة وسيشهد طقسًا مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، دافئًا على جنوب سيناء والرياح نشطة، ويسود طقس دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.وشدد على ضرورة التزام المواطنين بالمنزل في حالة حدوث أي اضطرابات مناخية، بالإضافة إلى ارتدائهم ملابس ثقيلة لعدم الإصابة بنزلات شعبية، مؤكدًا أن تلك الموجة الباردة والأمطار من الطبيعي حدوثهما في تلك الفترة من العام، وأنه حال تطرأ أي ظواهر مفاجئة على حالة الطقس ستنشر هيئة الأرصاد بيانًا بذلك، وأنه يتم تحديث بيان هيئة الأرصاد بشكل يومي وفقًا للظواهر المناخية.